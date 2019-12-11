面對推動 「除草劑管理自治條例」部分，各地面臨的考驗不一，其中最大的困難在於除草劑與人工除草經費與時間成本上的龐大落差，因此在限用除草劑同時，環保局亦施以輔導方案供各縣市參考。

宜蘭縣政府環保局稽查員林彥斌表示，人工除草除了花費高與耗時外，人民不願使用除草機的一大原因是家裡沒有自備割草器具，因此宜蘭縣政府於102年撥出預算購入10台除草機供民眾及團體免費借用，且於108年購入4部電動割草機，統計108年1月至10月為止，共136人借用，民眾反映成效良好。

林彥斌指出， 「宜蘭縣除草劑管理自治條例 」在104年10月公布實施，初期以宣導為主，105年起針對陳情案件進行正式告發處分，105年至108共裁處17件，去年108年開罰2件，各懲處5000元。

環保署毒物及化學物質局長謝燕儒表示，在近幾年與多個環保團體在民間推動環境共生 、環境保育與友善自然等理念，也逐漸能被大眾所接受，環保署協助地方制定相關管理辦法，並在各縣市共開辦許多相關講座及宣導，降低民眾在不便上的抗拒心理，也提升全民環保意識。

台灣荒野保護協會理事長劉月梅指出，「野草 」與 「野菜」僅在一念之間的差別，透過不施加除草劑與農藥的「友善耕作」，割下來的野草可以做更多用途，例如熬煮成青草茶、藥材及食材等，這些都可納入地方特色經濟的一員，一方面做到環境保護，也能有效使用大自然的珍貴資源。

(中時 )