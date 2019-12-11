蔡英文競選連任辦公室提供

蔡英文總統強打政績牌，連任辦公室今天召開記者會，推出由插畫家牛奶人繪製的「小國好民大幸福」政績動畫，呈現小英執政三年以來，為辛苦小市民創造幸福的政績，並宣布小英連任官網「唯績百科」專區上線，端出政績對抗不實的假新聞消息。

民進黨不分區立委候選人洪申翰、小英發言人簡舒培、廖泰翔今天共同召開記者會，發言人簡舒培表示，今天推出的「小國好民大幸福」政績動畫，堪稱是2019年版的「清明上河圖」，以14個職業角色為單位，說明小英總統照顧各行各業的政策成果，從計程車司機、農民、再到便利商店店員等等，相關從業人員能夠立刻體會到「身邊的台灣正在不斷進步」。

動畫則是再度與曾為2012年蔡英文參選總統「小英商號」、「小英同學會」商品與文宣插畫協力的知名插畫家牛奶人來繪製，創作者也在影片中埋有多個和小英總統本人、政績、以及與台灣意識有關的彩蛋，歡迎大家一起來尋找。

洪申翰說明，「小英執政，三年有成」的諸多政績，不僅照顧到小市民，更重要的是兼顧了社會轉型，並幫助人民不會在社會進步過程中被遺漏。他列舉，像是「電動車、燃油電動車補助」、「汰換家電節能補助」、「補助縣市因地制宜節能計劃」、「大型柴油車、機車汰換」、「小黃汰舊換新1.2萬輛」等等措施，都是小英政府以實際行動推落實節能或支持基層過渡轉型的具體政策。未來，他進入國會也會持續協助小英政府在能源與環保政策上的推動。

發言人廖泰翔也宣布，官網在選戰即將進入最後一個月的此刻，推出「唯績百科」的個人化政績查詢專區，每位使用者可以根據自己的「性別、年齡、家庭組成、經濟狀況、關心議題」，查詢到與自己或親友最相關的政績，讓全國不同背景的人民，都能了解到小英總統為大家做的努力。

廖泰翔強調，「唯績百科」不只有查詢功能，更能成為支持者在社群媒體上的「軍火彈藥庫」。查詢網上目前共有148項政績，每項政績都搭配一張政績圖卡，使用者也可以火速分享特定政績，LINE給身邊的人。降低分享的技術門檻與步驟，讓每位辣台派更容易在網路上幫小英總統拉票。

洪申翰也補充提到，介紹完執政三年多來的政績後，小英總統仍會持續提出下一個四年的政策願景，說服更多國人認同。請支持小英總統連任，也要讓民進黨國會過半，繼續共同守護台灣、建設台灣並照顧國人同胞。

(中時 )