台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，被問到是否一定選2024總統？柯首度鬆口坦言「沒意外會選」，並說卸任後才能專心選，會朝選的方向慢慢準備，但仍要考量身體狀況，身體要夠好，就乖乖準備。

柯文哲表示，在當台北市長有很多任務在身，所以他非常確信高雄市政現在一定停擺，北市現在有1萬戶要開工，環南市場這個月進駐，南門市場要拆，市場工程就200億元，所以卸任後才能專心選，不然現在選會兩頭空。

主持人追問「2024一定會選？」柯坦言，沒意外會選，但人的身體狀況要考量，沒意外的話會，會朝要選的方向慢慢準備，但身體要夠好，他當過台大醫院加護病房醫師，這「謀事在人、成事在天」，他是有sense，就乖乖準備。

談到2020為何不選總統，柯文哲說，他也沒想過要選，且選上也是有問題，也不容易，立法院0席要怎運作？所以他組黨是很意外，他隨便講，結果內政部把消息給各家媒體，讓他趕鴨子上架辦組黨籌備會。

至於此次是否看立院有幾席的表現，才能決定2024總統大選？柯說，要是只有2席，那他2022市長卸任，到2024有13個月，要怎撐過去？2席很拚，但若有8席就比較高，不管怎樣就往那目標前進。

(中時 )