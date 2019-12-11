名字果然和體型大有關！台北市立動物園在穿山甲的保育與圈養繁殖成果，早已全球知名。1997年12月11日在台灣動物區誕生的「穿胖」，今天正好要慶祝22歲生日，而「穿胖」也寫下救傷收容或圈養繁殖個體中，年齡最高的世界紀錄。穿山甲體重通常約4-5公斤，「穿胖」卻曾經達到8-9公斤，保育員都叫牠「阿肥」，阿公級的牠也帶給保育員許多難忘的記憶。

1997年12月11日誕生的「穿胖」，今天正好是牠22歲生日（周慶璽攝）。（台北市立動物園提供）

動物園在1997年之前也曾有過繁殖穿山甲的紀錄，但研判卻是民眾贈入時早已懷胎。「穿胖」則是第一隻爸媽在動物園內配對繁殖出的穿山甲。早年對穿山甲的了解不多，照養相當不容易，因此年年只要「穿胖」多一歲，區長就會請吃飯。為了幫穿山甲加菜，保育員對園區內蟻窩位置瞭如指掌，經常忍著被兵蟻攻擊的痛楚，也要想辦法取得「現流」的蟻窩。

1990年代台灣經濟很好，走私野生動物的情形也相當嚴重，當時擔任台灣區區長的趙明杰表示，為了接手上百隻查緝沒入的穿山甲，動物園還租遊覽車去運送，數量之多相當驚人。但穿山甲很不好養，尤其是走私個體，在運送途中因「先天不良後天失調」多數早已奄奄一息，盡力搶救也都回天乏術。但經過這些年的保育宣導，2000年後動物園接獲的都是救傷的案子。

「穿胖」是第一隻爸媽在動物園內配對繁殖的穿山甲（周慶璽攝）。（台北市立動物園提供）

穿山甲白天睡覺夜晚活動覓，沒有牙齒，用舌頭舔食螞蟻和白蟻，是相當特別的動物，但是牠們的野外族群，除了受到棲地破壞衝擊，還面對人類因為藥用、食補、美容、通乳、幸運等理由而非法捕捉與走私的壓力。

照顧過穿山甲的保育員都有一段難忘的記憶「穿胖」（周慶璽攝）。（台北市立動物園提供）

說起台灣穿山甲的「第一家庭」，就要從第一隻在動物園內出生的「穿胖」說起，穿山甲體重通常約4-5公斤，「穿胖」卻曾經達到8-9公斤，保育員都叫牠「阿肥」，現在已經晉升阿公級。牠的女兒「芎梧」則是第一隻人工哺育帶大的穿山甲，今年已經5歲。

台北動物園是目前全世界唯一持續繁殖穿山甲，且撫育爲成獸並繁殖後代的動物園，但復育的速度遠比不上野外滅絕的速度。台灣穿山甲的保育工作刻不容緩，需要大家一起參與保護台灣穿山甲，讓台灣穿山甲才能在這塊土地上永續生存。

(中時電子報)