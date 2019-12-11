女星何如芸2003年在當紅之際，嫁給花蓮「美侖飯店」董事王敏錡，1年後就面臨老公出軌，當時她選擇原諒，並在生下2個兒子後，過起相夫教子的生活，直到去年底才復出拍三立8點檔《炮仔聲》。不過何如芸近日被《時報周刊》直擊收工後未回到新北市淡水的住家「棕櫚山莊」，而是獨自開車前往另一處位於紅樹林站附近的社區，而王敏錡則幾乎天天忙於應酬或出差，他的私人座車，則固定載一位嫩妹到高爾夫球練習場，夫妻倆疑似分居，生活宛如兩條平行線。

何如芸日前才為兒子歡度13歲生日。（摘自何如芸臉書）

何如芸經紀人Tina在15年前就曾陪著何如芸挺過王敏錡外遇風暴，11日再接到記者詢問電話時無奈表示，她七、八月時就知道他們婚姻有狀況，當時是因為看到何如芸莫名暴瘦，才逼問她原因。不過就她所知，兩人目前還沒離婚，但確實分居。顯然，何如芸過去這幾個月都在強顏歡笑忙著工作拍戲。

今年六月，何如芸把兩個寶貝兒子Brian和Bruce送到新加坡念書，近期孩子們放假回台灣，12月2日她曾在臉書分享母子三人逛街的甜蜜時光，但隔天早上11點多，周刊再度直擊何如芸的座車從紅樹林社區開出，半小時後抵達台北市內湖區的三立電視台，前一晚她似乎沒有陪兒子回到淡水的家。

8日她在臉書po出小兒子Bruce與她的line對話，兒子說「媽媽，我今天想跟你睡。我回來台灣都沒有跟你睡。所以我今天，最後一天我想跟你睡」，她在臉書寫道：「我一邊開車，淚流滿面⋯⋯。這麼冷，他站在車庫等我，也滿臉都是眼淚⋯⋯他說他很想我，只是不敢說」。當時網友都誇Bruce貼心乖巧，但11日疑似分居消息傳出後，再對照這段對話，原來何如芸當時的淚流滿面，除了心疼兒子，也印證她與兒子們見面後，總是獨自回到另一個住處，有家不歸實在令人不解。

至於孩子的爸王敏錡，就周刊記者多日觀察，幾乎夜夜都有應酬。11月19日晚間9點半，王敏錡的司機載著他從淡水直奔台北市信義區，下車後他獨自進入微風南山大樓的夜店，直到隔日凌晨1點18分，才由司機驅車送回淡水。11月20日傍晚6點，王敏錡與友人在餐酒館聚會；21日晚間他前往信義區吃高檔火鍋，22日晚上，右到大安路吃高價涮涮鍋，飽餐後與同行友人在餐廳門口聊天，他甚至與一名身穿牛仔外套的女子分享自己的電子菸；與同行友人解散後，王敏錡步行到忠孝東路的KTV續攤，直到隔天零點32分才回家休息。當天一早7點，王敏錡即現身桃園機場，前往新加坡。11月日25下午返台的王敏錡由司機接送到公司，當晚又是一連串的應酬行程；先是到台北市中山區品嘗高檔日本料理，之後再到政商名流聚集的松山區知名酒店，直到深夜11點43分，才滿臉笑容回家。

何如芸臉書最後一張與老公及小孩一家四口的合照是今年一月。（摘自何如芸臉書）

12月3日傍晚，何如芸在臉書發文，表示正在大直一帶拍攝外景戲，但周刊記者前往現場，沒看到何如芸，反而看到王敏錡的座車出現。王敏錡的座車開進台北市中山區某高爾夫球練習場，但下車的並不是王敏錡，而是一名綁著馬尾、身材窈窕的年輕女子。該馬尾女也被發現自11月19日起連續三周，都以宛如女主人的姿態，搭乘王敏錡的座車到高爾夫球練習場，隨後再搭乘原車，由司機將她送回台北市信義區的住處，身分令人好奇。

外型美豔、身材火辣的何如芸，在九○年代，演出各種惡女角色深植人心，2003年當紅之際，與熱戀不到一年的王敏錡閃婚，但隔年底王敏錡就被爆出軌兩女，當時何如芸大受打擊，夫妻倆選擇到日本散心避風頭。返台時，何如芸被大批媒體嚇得哭喊：「老公救我！」王敏錡立刻上前抱住飽受驚嚇的她，留下經典畫面。何如芸當時提及老公外遇曾直呼：「這種痛苦比死還煎熬。」但王敏錡苦苦挽回，並保證「我確定這輩子我只愛她一人」，讓她選擇原諒。

為專心修補夫妻裂痕，何如芸當時甚至放棄演出八點檔《金色摩天輪》女主角的機會，並表示「不想喪失挽回家庭的機會」。她為了生孩子，作了20次試管、打了無數催卵針，之後陸續生下兩個寶貝兒子。為了給孩子美好的童年，何如芸也非常盡力扮演好媽媽的角色，也甘願為了家庭退出螢光幕。2018年底，她為了讓高齡80多歲的媽媽能再看她演戲，也讓兒子們了解她的工作，決定復出接拍八點檔。不過她除了今年一月底曾貼出一家四口出國在餐廳吃飯的合照後，老公王敏錡就未在她的臉書出現過了。

(中時 )