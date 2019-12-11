章子怡稍早發文否認臥床傳言。（圖／翻攝自章子怡微博）

40歲影后章子怡10月親口證實和老公汪峰懷了第二胎，當時她透露是「懷孕30周的準媽媽」，推估預產期應該在本月底。今(11日)港媒報導，章子怡最近疑到美國待產，還因焦慮出現早產跡象，對此，章子怡稍早親自曬照，表示：「36週體重121斤（約60.5公斤），堅持營業」，間接否認流言。

據《東網》報導，章子怡本月初發文曬出女兒醒醒練跆拳道影片，從女教練手上的徽章看來，推測章子怡可能在美國，另外又有網友爆料國際女星懷有男寶寶，全家到美國待產，因預產期將近，該女星十分擔心，因此需要臥床休息，引來外界猜測是否是章子怡。

對此，章子怡今午曬出自己為雜誌工作的側拍照，說：「36週體重121斤，堅持營業…超級期待這一封」，用照片否認臥床傳言，粉絲也關心說：「根本看不出來啊太美了」、「誰再說你怡沒有事業心」、「我們也好期待這個雜誌封面」、「辛苦美媽媽了啊！！！期待小寶貝的到來！」。

(中時電子報)