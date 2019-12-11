外交部昨天告發日前為「卡神」網軍案到外交部抗議的藍營民代，韓國瑜全國競總主委朱立倫上午受訪表示，外交部不能變成「滿清大衙門」，甚至還要控告國會議員，若政府機關都以這種方式面對民意代表，台灣還是民主社會？

朱立倫說，這件事可分三層面來看，一是對「暗黑力量」傷害民主、殺害外交官感到相當遺憾；二是國會議員、民代到政府機關陳情時，政府機關竟然大門深鎖，以員警對待，還要告國會議員、民代，令人深感不可思議。三是外交部不能變成「滿清大衙門」，甚至還要控告國會議員，如果政府機關都以這種方式面對民意代表，台灣還是一個民主社會？

對於國民黨聲明指女警是「怪小姐」，朱立倫說，他一再強調，如果國民黨有任何應該道歉之處就誠摯道歉，不要再橫生枝節。

媒體也詢問指駐日代表謝長廷在臉書表示，當時立院若要求他回台說明就立即辭職；但當時藍委有要求，是民進黨召委沒有排。朱立倫說，相信謝代表很清楚民進黨在國會多數，可讓很多民主政治可進行詢答或專案報告的事都無法進行，這種方式也讓民眾少了很多知的權利。

(中時 )