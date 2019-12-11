郭成2024勁敵？ 柯：兄弟登山各自努力 13:172019/12/11 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，被問到民眾黨和親民黨若都過了5％政黨票，柯可拿民眾黨總統門票、鴻海創辦人郭台銘可拿親民黨門票，是否成為柯2024總統大選最大勁敵？柯說，「兄弟登山各自努力，即使是對手，也要讓他能夠提升，合起來就是國家利益」。 柯文哲說，兄弟登山各自努力，即使是對手，也要讓他能夠提升，合起來是國家利益，別想著個人權力，何必去想？柯也強調，1年前的現在，國民黨總統參選人韓國瑜有多紅，蔡英文總統奄奄一息，所以4年後的事，3年後再問他。 (中時 ) #總統 #登山 #兄弟 #郭台銘 #門票 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭、柯漸行漸遠？柯：都還沒開始走路 12:092019/12/07 政治 郭台銘造訪美國威州 與員工同慶投資里程碑 14:082019/12/07 國際 中天聲明表達強烈意願 爭取主辦總統大選電視辯論會 14:002019/12/08 娛樂 第15屆總統副總統選舉 中選會明日辦理號碼抽籤 22:322019/12/08 政治 驚！2020大選前 檢調祕查5起大陸港澳資金介入選舉案 07:082019/12/09 政治 中天爭取主辦總統大選辯論會 04:102019/12/09 娛樂新聞 對郭和親民黨關係吃味？柯：製造商不會只找一家代理 12:062019/12/09 政治 藍綠通吃 16檔總統概念股衝 04:102019/12/10 財經要聞 【台銘插很多1】郭友友任副手 橘營忙探「她是誰？」 10:452019/12/10 政治 【台銘插很多2】 基層不爽 志工放話：我們會走一半 10:512019/12/10 政治 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. - 政治 蔡韓宋正面對決！中選會公布三次政見發表會日期 - 政治 花蓮人哭了！一張圖引崩潰：還我陸客 - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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