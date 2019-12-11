台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，被問到民眾黨和親民黨若都過了5％政黨票，柯可拿民眾黨總統門票、鴻海創辦人郭台銘可拿親民黨門票，是否成為柯2024總統大選最大勁敵？柯說，「兄弟登山各自努力，即使是對手，也要讓他能夠提升，合起來就是國家利益」。

柯文哲說，兄弟登山各自努力，即使是對手，也要讓他能夠提升，合起來是國家利益，別想著個人權力，何必去想？柯也強調，1年前的現在，國民黨總統參選人韓國瑜有多紅，蔡英文總統奄奄一息，所以4年後的事，3年後再問他。

(中時 )