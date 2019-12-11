馬郭芋頭園青農郭秩均介紹公館芋頭。（何冠嫻攝）

民眾黨搶攻政黨票，抵公館體驗芋頭採收，認識在地農產。（何冠嫻攝）

民眾黨不分區提名人蔡壁如（右）等人到公館體驗採收芋頭。（何冠嫻攝）

民眾黨創黨發起人、不分區提名人蔡壁如同黃瀞瑩等人，10日到公館馬郭芋頭園體驗採芋頭，對柯文哲參選2024總統是目標與希望，但要先將2020選完，力拚不分區「越多越好」。

蔡壁如與黃瀞瑩偕同楊博宇、陳琬惠、詹翔欽、傅郁揚與苗栗縣海線立委參選人朱哲成，在馬郭芋頭園青農郭秩均的介紹與指導下，體驗芋頭採收。黃瀞瑩表示，之前曾到後龍夜市陪朱哲成掃街拜票，此行體驗農家採果再幫參選人加油，深入地方與青年座談傾聽想法、體驗生活。

蔡壁如則說明，下鄉行程安排接觸各行各業，首站選在苗栗認識在地青農，看到台灣年輕人生命力旺盛，且農業方面雖政府有補助，但仍有很多地方需要青農自給自足、想辦法，讓她看見鄉村的生命力。她表示，前進各縣市體驗、座談，除交朋友外，更互相交流學習，讓民眾黨與地方接軌，了解地方農業特色、面臨的問題。

她強調，未來將展開「台灣大眾走」，預計在立委抽籤期程前後啟動，帶領不分區提名人及各縣市俱樂部、後援會的志工、義工等，背上大旗、大氣球，自東部的花蓮、台東到屏東再從南部北上，回到台北，展開一場壯觀的台灣大眾走，目標力拚「越多越好」。

日前被問到參選2024總統，柯文哲回應，蔡壁如言論不代表自己立場，蔡壁如表示，「他也同意啦！」她說自己有與柯討論過，若到時候身體很好，健康無礙當然是一定要出來的，所以現在柯文哲有再練騎腳踏車。

她強調，先把2020大選選完再說，柯文哲2024選總統還太遠了，但把這當目標與希望。蔡壁如再被問到「雙陳之亂」看法，她說，不要因為特殊身分或因某些事件，到台大醫院占用昂貴醫療資源，以她為醫護人員角度，會覺得滿浪費醫療資源，且畫面出來反而得到反效果，照片散播的渲染力讓大家覺得是笑話。

(中時 )