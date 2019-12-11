據中選會統計，全國共有412位區域立法委員候選人、10位平地原住民立法委員候選人及11位山地原住民立法委員候選人及3組總統及副總統選舉候選人完成登記，但據勞保局統計，截止10月底為止的資料，以擬參選人或候選人成立投保單位共計有28個，被保險人數共計190人。

勞保局表示，可能會有部分參與選舉的勞工投保單位，由基金會或其他的單位投保，該統計僅統計由擬參選人或候選人成立的投保單位。

因為勞保條例的強制投保僅規範公司、行號員工，勞保局表示，因應明年1月11日總統、副總統與立委選舉將至，為保障從事競選活動工作人員權益，擬參選人及候選人可向勞保局申請成立投保單位，為所僱用支薪工作人員辦理參加勞工保險及就業保險。

勞保局呼籲，考量法定競選活動期間擬參選人及候選人常需要僱用員工進行掃街、拜票等競選活動，為避免競選工作人員因未加保發生職災事故，衍生各種責任歸屬問題，因此提醒擬參選人及候選人可為僱用員工辦理參加勞工保險及就業保險，以周延保障該等工作人員權益。

(中時 )