立委蔡適應爭取3736萬，進行正榮街雨水下水道改善工程，盼改善急降雨淹水情形。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

民進黨立委蔡適應爭取3736萬，進行基隆正榮街雨水下水道改善工程，今邀營建署副主任於望聖會勘，蔡表示，下水道系統是城市「看不見」卻很重要的基礎建設，而在潮濕多雨的基隆，雨水下水道更是排水關鍵設施；透過提升涵蓋率，解決淹水情形。

蔡適應表示，基隆發展比較早，但幾十年來水環境卻沒有顯著提升，直到林右昌市長上任後，盤點多項需求提出改善計畫，爭取「前瞻基礎建設計畫─雨水下水道」，並由他穿梭於行政院爭取補助，中正區正榮街雨水下水道改善就是其中之一。

中正區地形臨海靠山，從春天的梅雨、夏天的颱風，到冬天東北季風迎風面都會帶來可觀雨量，而因為山坡地較多之原因，淹水潛勢區集中人口稠密處，因此營建署核定第一階段3637萬雨水下水道系統，可以有效解決豪大雨造成的淹水風險。

蔡適應也表示，除了改善箱涵破損及淤積狀況都會解決，為預置未來數十年需求，在下水道中上游段還有施作滯洪池的考量，目前已在進行土地盤點，他除了會爭取滯洪池順利進行外，也會請有關單位妥善評估地下空間多元運用之可行性。

望聖副指出，穿梭於地下多年，深深體會下水道對城市防災發展重要性，很欣慰看到基隆市府提出許多完整改善計畫，他認為基隆汙水下水道鋪設狀況不錯，未來會繼續和市府合作，讓下水道系統涵蓋率更加提升，減少環境汙染與淹水發生。

(中時 )