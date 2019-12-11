韓國瑜競辦今天舉行記者會，並推出經濟政策懶人包。（趙婉淳攝）

國民黨總統參選人韓國瑜競辦今天上午於黨中央舉行「台灣，世界經濟版圖的孤兒！？鎖國蔡英文vs.開放韓國瑜」記者會，並推出經濟政策懶人包。王淺秋指出，蔡英文的經濟政策，讓台灣成為全球經濟版圖的孤兒，完全跳票，或者根本從未開票過，痛批民進黨去假裝沒事，台灣不能再讓「空心菜」空耗下去。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋提出質疑，蔡英文只會拿人民納稅錢跑選舉行程，口口聲聲說國政優先，現實是被數據打臉。「蔡英文除了整天喊口號外，真的有為了國家做事嗎？」相較之下，現況是「鎖國的蔡英文VS.開放的韓國瑜」，台灣經濟不能再讓「空心蔡」惡搞下去。

王淺秋強調，現在有必要讓財經政策回歸專業判斷，以落實政策穩定、透明與可預測，更要改善投資環境，提供適當租稅優惠，吸引海外臺商與國際企業來臺投資，如此才能將台灣經濟導回正軌。

國政顧問團經濟組召集人林祖嘉指出，台灣面臨鎖國困境有：無法與國際經濟整合，兩岸關係不佳，影響台灣經濟；五缺六失影響企業投資意願；數位化新興科技投資創新動能不足；人才高出低進，不利產業升級；企業轉型升級太慢，產業結構調整不易。

林祖嘉也提出亞洲主要國家簽FTA情形的數據並分析出RCEP與CPTPP的效益，質疑「蔡英文執政後對國家經濟毫無作為」。進一步觀察台灣FTA情形，已生效8國、7個FTA，佔貿易總額9％，雖去年有和巴拉圭與史瓦帝尼簽署FTA，但僅才0.001％經濟效益，安撫作用比較大，對我國貿易自由化影響程度非常小。

林祖嘉表示，韓國瑜對經濟產業政策提出之主張為建設自由開放的經貿環境，因此韓國瑜當選將全力推動自由經濟島，並積極申請加入CPTPP與RCEP與其他國家洽簽雙邊FTA；推行「自由貿易經濟特區」，發展台灣成為「自由經濟島」；在確保臺灣主權及經濟安全下，推動兩岸經貿關係正常化，重新協商ECFA。

(中時 )