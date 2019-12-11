台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，對於2024總統大選，國民黨的對手是否為新北市長侯友宜？柯文哲說，有可能，國民黨這次全滅，最強就是侯，但不要想那麼多，如果侯幹得好，給侯幹，也不是壞事。

柯文哲說，他跟侯友宜曾經有講過，說一定要去美國各種大城市繞一圈，侯跟他說「我沒有要選總統」，但他則說「任何人做準備，就是為國家準備，怎知哪天沒用到。」

(中時 )