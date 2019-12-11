可能成勁敵！柯：國民黨全滅 最強就是侯 13:242019/12/11 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲(圖)今接受電台訪問談新北市長候友宜。圖為柯11日出席田園城市成果頒獎暨成果發表會接受媒體訪問。（鄭任南攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，對於2024總統大選，國民黨的對手是否為新北市長侯友宜？柯文哲說，有可能，國民黨這次全滅，最強就是侯，但不要想那麼多，如果侯幹得好，給侯幹，也不是壞事。 柯文哲說，他跟侯友宜曾經有講過，說一定要去美國各種大城市繞一圈，侯跟他說「我沒有要選總統」，但他則說「任何人做準備，就是為國家準備，怎知哪天沒用到。」 (中時 ) #國民黨 #柯文哲 #侯友宜 #北市長 #對手 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓批外交部粗暴 吳釗燮要負全責 04:092019/12/08 政治要聞 侯跑攤挺3將 展現大贏30萬氣勢 04:102019/12/08 地方新聞 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 朱立倫、侯友宜表態支持韓國瑜 呼籲支持者投票催票監票 16:532019/12/08 政治 國民黨向台大醫院工會致歉 但指女警貌似怪阿姨 15:212019/12/09 政治 藍重申網軍害死蘇啟誠 應查明 04:102019/12/10 政治要聞 連他都陷入苦戰…網：綠立委將破4分之3 08:472019/12/10 政治 馬英九批反滲透法 民進黨：蔣經國看到不難過？ 16:432019/12/10 政治 柯文哲是否選2024總統？ 蔡壁如給4個字 21:072019/12/10 政治 綠營參選人謝佩芬爆料 大安區知識藍、經濟藍不挺國民黨 09:302019/12/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. - 政治 蔡韓宋正面對決！中選會公布三次政見發表會日期 - 政治 花蓮人哭了！一張圖引崩潰：還我陸客 - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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