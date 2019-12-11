行車記錄器「PAPAGO!」品牌廠研勤（3632）近年轉型有成，目前與經濟部工業局輔導、中彰投縣市政府合作的「智慧城鄉_微笑帕卡」專案，啟用後收案量數已超過專案指標6成，預期在廠商使用口碑加持下，加速推動家數成長，由於人臉辨識技術擁有健全的獲利模式與穩定的現金流挹注，有助公司營運重回成長軌道，公司表示，將加速推廣行銷力道，加快營收比重調整。

研勤11月合併營收0.45億元，較去年同期減少37.98％，累計今年前11月營收為5.98億元，年減14.03％，主要是受中國大陸行車紀錄器市場競爭影響，公司近年則積極轉型開發人臉辨識技術及其應用。

研勤以AI人工智慧辨識臉部系統自主開發出「Face8台灣臉霸」，擁有自有模組及演算法，並針對東方人臉校調引擎因應在地化需求，其研發技術、高端電信傳輸與資料雲端儲存系統皆於台灣當地，擁有高品質、高資安規格與高性價比特性，目前「Face8台灣臉霸」應用範圍包括考勤打卡、門禁管理、報到系統、熟客系統與手機登入，合作對象從中小型企業到全國性金融服務機構，未來將可望新增長照機構、健身中心。

研勤表示，今年「Face8台灣臉霸」首次報名台灣產業最高榮耀「台灣精品獎」即入選獲獎，將有助未來開發國內外市場，搶攻上百億美元生物辨識商機。

展望2020年，由於行車記錄器與衛星導航市場趨於飽和，成長空間有限，研勤自去年即積極推動轉型盼能重回成長軌道，而「Face8台灣臉霸」為研勤長期以來對智慧影像辨識技術升級的進階產品，將成為集團轉型的重要關鍵。

(工商 )