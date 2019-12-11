權值王台積電（2330）11日領軍上漲，挾帶營收創高題材，股價最高來到318.5元，推升大盤強攻至11,689點，再創波段新高，盤中上漲52點，暫報11,680點。

台積電11月營收創高，增添大盤信心，法人指出，雖受貿易變數觀望氣氛影響，成交量能略有縮減，但就短線技術面而言，短線仍由多方暫居上風，大盤及電子5日MA未跌破下彎之前，觀盤操作可維持短多價差操作。

除了業績創高助攻之外，台積電19日將配發第2季現金股利2.5元，搶息買盤跟進，帶動台積電11日股價最高來到318.5元，市值突破8.25兆元，雙雙創下歷史新高。

值得注意的是，在台積電領軍之下，半導體設備廠也同步應聲大漲，弘塑、帆宣、京鼎亮燈漲停成為盤面焦點。

凱基投顧11日也出示最新明年展望，預估科技股扣除台積電後，在業績支撐與中國去美化加持之下，本益比將有機會從目前16.5倍再度往18倍邁進，此將貢獻台股600點，5G也將帶動台積電的價值重估，本益比將由目前19倍提升至22倍，此部分貢獻台股400點，上述兩者合計即貢獻1,000點，即台股將因此上看12,600點。

(工商 )