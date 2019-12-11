金融科技創新似乎有「分流」趨勢。據金管會最新統計，金融監理沙盒目前已受理12件申請案，通過7件、否准2件，審查中的3件案子都是新創業者；金融機構目前大多走「試辦」路線，如銀行局已准6家銀行試辦如信用卡等相關業務，保險局已准2家，證期局正在審查2家試辦案。

台版金融監理沙盒在2018年4月上路，金管會目前已准7件實驗案，即凱基銀行與中華電信合作的信用小白實驗案，目前已出沙盒，由銀行公會調整自律規範中；二件外籍移工跨境小額匯款，是易安聯與統振二家非金融業進行實驗，未來是修改電子支付條例，給予有限證照；第四件是台北富邦銀行與帳聯網申請不經財金公司的匯款實驗，可省下逐步匯款費用。

第五件為國泰人壽與易遊網實驗異業結盟的網路投保旅平險；第六件是好好投資的基金換基金平台；第七件則是群益金鼎證券與群益投信合作實驗的基金與證券下單帳戶資金互通機制。

由於七件都是涉及法規要修正，因此都必須進沙盒實驗，但金管會在今年6月之後，陸續公布金融機構業務試辦辦法，即在不用修法規的部分，金融機構可申請試辦。

保險局10月公布辦法，11月就已核准國泰人壽申請試辦「電子不給付函」，與台灣人壽申請試辦醫療險可用手機拍照上傳單據，快速理賠，但最後仍是要補紙本單據到台壽。

銀行局部分也已陸續核准6件試辦案，證期局正在審查二件試辦申請案，目前看來金融機構現在較傾向業務試辦，若要修法或爭取新開放業務者，就走公會提案制，近期沒有金融機構申請進沙盒。

(工商 )