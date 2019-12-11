民進黨副總統候選人賴清德今日表示，總統蔡英文連任後，將推動農民退休金制度，讓農民能像軍公教勞一樣領取月退，這些政策未來都需要讓民進黨國會過半來順利推動。

總統選戰倒數31天，蔡英文今日在府方和競辦都沒有公開行程。賴清德回防故鄉新北金山萬里地區，以及永和、板橋等地。

賴清德於金山、萬里拜票時表示，當地鄉親多數是較基層的農民、漁民與勞工，更需要爭取預算來建設、照顧，需要看得到人、找得到人的立法委員來服務，而民進黨賴品妤當選後，一定會讓大家看得到、找得到，全力為大家服務。

他指出，萬里、金山65歲以上民眾的比例較高，因此對長輩的照顧很重要，蔡總統上任後推動長照2.0，而他在行政院長任內負責推動、協助，現在長照2.0在社區內已經是看得到、找得到，包括居家照顧及機構式照顧，預算從蔡總統上任後增加到400億，未來將增加為600億。

少子化問題上，賴清德認為：「孩子生得少，國家就會弱」，因此蔡英文已承諾政府幫父母一起養小孩，而他在行政院長任內先填補漏洞，讓出生兒到6歲都能領到2,500元育兒津貼，蔡英文也承諾連任後將會提高到5,000元。此外，若交由參與準公共化保姆最高補助6,000元，就讀私立幼兒園家長最高負擔只要4,500元。

賴清德表示，他的父親是工人，母親則是務農，農民和工人退休需求他感同身受，陳水扁總統時代他擔任黨團幹事長及立法院委員會召集委員，協助推動勞工退休月退新制及老人年金，行政院長任內則推動農民職業災害保險、殘障補助，讓農漁民意外失能時生活有保障。

賴清德強調，蔡英文也進一步承諾，連任後將推動農民退休金制度，讓農民能像軍公教勞一樣領取月退。這些政策未來都需要賴品妤在立法院來協助，讓國會過半來順利推動。

談到故鄉，賴清德說，雖然他在萬里中幅出生，但早期他的祖先們就是住在金山，因此他每年都會回到金山參拜，也很重視金山的發展。賴清德也呼籲金山的鄉親們，「三張選票顧台灣」，總統支持3號英德配，區域立委集中選票投給賴品妤，不分區支持民主進步黨。賴清德也當場感謝張錦豪議員長期協助地方發展，他並再度掛保證，未來蔡總統連任、賴品妤當選後，一定會繼續為農漁民爭取福利。

(工商 )