所幸汪男在家人說服下到鹿草分駐所請求協助，成功使他免於蒙受重大損失。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉上月一名汪姓男子在網路上，結識身材姣好的女網友，不料卻是落入詐騙陷阱，該名網友以花言巧語哄騙汪男，認識近一周，汪男便匯28萬元投資虛擬貨幣並把帳密交給對方操盤，所幸汪男在家人說服下到鹿草分駐所請求協助，成功使他免於蒙受重大損失。

據了解，已近不惑之年的汪男11月初在交友軟體上，認識一位女網友，並在對方指示下至幣託（BitoEX）購買虛擬貨幣，汪男雖僅認識對方一周，仍決定匯了28萬元購買比特幣，並提供銀行帳戶等相關個資給這名女網友。

之後，幣託交易所陸續接到2通聲音不同，卻皆自稱是汪男的電話，出於安全性，故將其帳戶凍結；汪男家人發現他疑遭網友設局，趕緊帶著他向警方協助解除凍結帳戶，警方了解原委後，聯繫幣託交易所，汪男才順利將錢提領出，匯入郵局帳戶。

「現實生活的愛情騙子就一拖拉庫了，網路愛情更不能相信！」警方指出，今年截至12月10日，嘉義縣警方攔阻民眾遭詐騙總計23件，金額高達約266萬元；另外，受理詐騙案件管道以網路詐騙占49％最高，受害者以男性居多，年齡層為20至30歲。

警方表示，現在詐騙集團不僅騙財，甚至會辜負被害人的感情，通常這些不法之徒會盜用正妹（或型男）的照片，再透過通訊軟體向不特定人士搭訕，鼓吹被害人匯款資金至境外帳戶，躲避警方追查；民眾疑發現遭受詐騙，請立即通知警方處理，以維財產安全。

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(中時 )