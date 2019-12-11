澳門協助行政長官的決策機構行政會將換屆，11人名單出爐！只有3人獲重新委任，包括立法會間選議員陳澤武、土生葡人大律師歐安利，和負責澳門都市更新的林金城。據知有關行政命令將於本月20日公布，11名行政會委員於同日宣誓就職。

行政會將加入7名新成員，包括中總會長馬有禮兒子馬志毅、工聯副理事長李從正、街總副理事長陳家良、曾做過候任特首賀一誠競選辦代理人的邱庭彪、經濟學會副理事長楊道匡、福建籍商人張宗真、中銀澳門分行青年協會副會長周永豪。

賀一誠在委任中表示，深信所有委員會按基本法規定，盡忠職守、廉潔奉公，積極推動「一國兩制」落實，為特區服務。

現任行政長官崔世安祝賀新行會成員，相信他們會共同推進澳門可持續發展，亦充分肯定現屆行會成員的工作成效，感謝他們的貢獻。

另外，終審法院法官利馬將於本月17日起退休，中級法院法官司徒民正將於利馬退休同日擔任終審法院法官。

(中時 )