長榮航空(2618)今(11)日宣布，台北-小松航線將於明年配合立山黑部開山，自4月16日開始由現行的每週5班，改為天天直飛方式營運，預估明年增班後，更充裕的機位供給，前往日本北陸旅遊的風潮將更旺盛。

長榮航空自2008年開始以每週2班的方式飛航台北-小松航線，十年來的深耕經營，2017年增班為每週5班，年載客量近10萬人次，約佔小松國際機場旅客人數的一半，長榮航空今宣布，台北-小松航線將於明年配合立山黑部開山，自4月16日開始由現行的每週五班改為天天直飛方式營運，主要營運機型為A321-200，並將於旺季期間視市場需求，機動調整為廣體機型飛航。

長榮航空分析，台北-小松航線年平均載客率約8成，每年適逢立山黑部開山或是賞楓期間，更是經常一位難求，需以放大機型或是加班機方式因應，台、日籍旅客比例約7比3；預估明年增班後，更充裕的機位供給，前往日本北陸旅遊的風潮將更旺盛。

此外，台北-小松航線搭配每日一班的台北-名古屋航線，方便自由行的旅客或是旅行社規劃各式行程，以不走回頭路的方式暢遊日本北陸地區，探索素有日本阿爾卑斯山之稱的「立山黑部」及造訪世界文化遺產「五箇山合掌村」。

長榮航空11月合併營收為159.75億元，月增3.9%，年成長8.43%，累計前11月合併營收為1650.55億元，年成長0.43%。

(時報資訊)