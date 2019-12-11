富達國際今舉行2020年展望說明會，富達預計2020年全球企業獲利成長率約為8%，富達國際全球股票投資長Romain Boscher說：「2020年獲利成長率有望回升。2020年全球經濟可避免陷入衰退，相信企業獲利前景有所改善，但美國大選風險仍然偏高。預期利率仍將維持在低檔，甚至可能進一步下降。雖然2019年大量資金從股市流出，但基於利率維持在低檔，且股票回報對渴求收益的投資人仍具吸引力，股市在2020年有望回升。價值股有望回升，金融股有隱憂。」

Romain Boscher認為，假如2020年股市重拾升勢，早前被看空的價值股及週期股可能重獲追捧。因利率仍維持在超低檔，甚至可能進一步下降，銀行股未必能受惠。

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos說：「繼2019年股票及債券市場均出現可觀回報後，2020年尋找優秀投資機會的難度將會增加。」

George Efstathopoulos表示，受惠於全球主要經濟體寬鬆貨幣政策的支持，全球經濟衰退的機會大幅下降，但部分樂觀氣氛已反映在價格上，全球經濟長將趨於穩定。2020年富達的多重資產投資策略聚焦三大因素-防禦性、尋找收益及成長機會。從避險角度來看，富達認為日圓是效的防禦之一，股市下跌時期，日圓表現通常表現較佳，而且目前日圓的估值具有一定吸引力。在殖利率全面下降的環境中，尋求益並非易事。富達認為亞洲高收益債券依然有較好的基本面支擇，同時新興市場債也能提供不錯的風險和收益平街。從成長性來看，亞股獲利成長穩健，也是值得留意的資產類別。

(時報資訊)