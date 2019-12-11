和王金平保持好關係 柯：哪天用到不曉得 13:302019/12/11 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲受訪談及前立法院長王金平。圖為柯今出席一場田園城市成果發表會，參觀市集展攤成果展。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，除了鬆口表態「沒意外會選2024」外，談到與立委王金平的關係，柯文哲則說「保持良好關係，哪天用到不曉得。」 柯文哲表示，他這幾天在台灣科技智慧醫療展有遇到王金平，王是生技醫療中心的什麼董事長，王有一定實力，保持良好關係，哪天用到不曉得，何必給人家不好臉色？不要臨時拜託。 (中時 ) #關係 #柯文哲 #王金平 #醫療 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭、柯漸行漸遠？柯：都還沒開始走路 12:092019/12/07 政治 李旻蔚余天三重綠內鬥 04:102019/12/08 地方新聞 柯文哲籲民眾要力挺第三勢力 擺脫藍綠惡鬥泥沼 16:072019/12/08 政治 第三勢力黨主席 搶攻高雄票倉 04:102019/12/09 地方新聞 小綠搶票 柯P：小綠結局變別人尾巴黨 11:422019/12/09 政治 打「亡柯感」救黨？柯：若選差困難度會變很高 10:042019/12/10 政治 蔡壁如爆料 柯文哲參選2024總統 16:222019/12/10 政治 韓國瑜、王金平 同台絕密時間曝光 18:042019/12/10 政治 柯文哲是否選2024總統？ 蔡壁如給4個字 21:072019/12/10 政治 搶攻政黨票 徐永明向柯文哲下辯論戰帖 12:592019/12/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. - 政治 花蓮人哭了！一張圖引崩潰：還我陸客 - 政治 蔡韓宋正面對決！中選會公布三次政見發表會日期 - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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