台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，除了鬆口表態「沒意外會選2024」外，談到與立委王金平的關係，柯文哲則說「保持良好關係，哪天用到不曉得。」

柯文哲表示，他這幾天在台灣科技智慧醫療展有遇到王金平，王是生技醫療中心的什麼董事長，王有一定實力，保持良好關係，哪天用到不曉得，何必給人家不好臉色？不要臨時拜託。

(中時 )