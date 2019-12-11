截取自小英發言人臉書

2020蔡英文總統連任辦公室今天公布最新競選主題曲《自信勇敢咱的名》MV，發言人廖泰翔表示，主題曲由台語搖滾樂團「滅火器」製作演唱，還有一群「台灣囡仔」獻聲，影片中透過台灣的山、海、各世代台灣人民的笑容、自信以及代表國家的國旗，除了向上一代的民主前輩與父母親致敬，更呈現堅定走向未來的勇氣。

「是恁牽著阮的手，一步一步陪阮走，走過這個島嶼的坎坷運命，猶原勇敢的站在這。無論風多大，阮的心袂震動，志氣是恁幫阮號的名，阮是驕傲的台灣囝仔」，

《自信勇敢咱的名》在本月3日舉辦的「社群之夜-人蔘衝一波」搶先首唱，今天正式公布歌曲MV。

廖泰翔表示，滅火器是長期支持台灣本土意識的樂團，持續以年輕一代的台語表演方式，延續本土文化，此傳承精神也是民進黨一直以來堅持的。在歌曲中段還有一群「台灣囡仔」獻聲，象徵小英總統的執政方向，是要為台灣下一代帶來希望。

距離明年總統大選即將邁入倒數一個月，他說，相較於對方陣營負面選舉手段層出不窮，蔡英文連任辦公室則堅持歌曲中的精神，用心中的志氣與善良，讓歷史記住咱的名字，讓世世代代為台灣感到驕傲。因為我們是自信勇敢的台灣囝仔。

《自信勇敢 咱的名》

用恁送我的萬年筆

將心內的話寫佇批紙

出社會已經遮濟冬

毋捌對恁講出我的感謝

我知道恁愛我

就親像我愛我的囡仔

總有無限的疼惜

佮上深的寄望

是恁牽著阮的手

一步一步陪阮行

行過這个島嶼的坎坷運命

猶原勇敢徛佇遐

無論風偌大

阮的心袂振動

志氣是恁共阮號的名

阮是驕傲的台灣囡仔

親愛的爸爸媽媽

希望恁知影

阮上大的理想 毋是欲偌好額

風風雨雨的社會

我一直真拍拚

為清白佮尊嚴

為一家伙仔 簡單平安過生活

是恁牽著阮的手

一步一步陪阮行

行過這塊島嶼的坎坷運命

猶原勇敢徛佇遐

無論風偌大

阮的心袂振動

志氣是恁共阮號的名

阮是驕傲的台灣囡仔

盤過上懸的山 藏入上深的海

自信勇敢 自由自在

咱徛出來

咱徛出來

用咱的愛佮期待

仝心為台灣

是恁牽著阮的手

一步一步陪阮行

行過這塊島嶼的坎坷運命

猶原勇敢徛佇遐

無論風偌大

阮的心袂振動

志氣是恁共阮號的名

阮是驕傲的台灣囡仔

自信勇敢的 台灣囡仔

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＃自信勇敢咱的名

(中時 )