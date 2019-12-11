年底到了！不少人會舉辦交換禮物的活動，雖然樂趣多多，但也很常收到超不實用的東西，而《網路溫度計》也蒐集過去2年網友票選的結果統計出，這幾個禮物是大地雷，收到的人都倍感困擾。
聖誕交換禮物送什麼讓人傷透腦筋，而《網路溫度計》根據過去2年蒐集到的數據統計出，這幾個網友票選的地雷禮物，收到的人都想翻白眼。若還在思考要送什麼才好的人，可以參考看看這個排行，並盡量避開這些地雷吧！
第五名：圍巾
天冷大家覺得送圍巾好像很貼心，可是每個人的穿衣風格不同，如果送錯顏色和款式，最後那條圍巾就只能塞進衣櫃底部積灰塵。
第四名：衛生紙
衛生紙很實用，可是收到禮物的人，會覺得送這超沒誠意，不過也有網友表示，比起華而不實的禮物，寧可收這個。
第三名：絨毛玩偶
很多人覺得柔軟的絨毛玩偶送人應該不錯，但其實大家收到都很困擾，因為太占空間了，最後大概都是轉送給鄰居或親戚小孩。
第二名：馬克杯
身為實用小物的馬克杯，也淪為地雷禮物了！因為真的太常收到，所以大家現在都很怕收到，除非是特別的款式，否則會讓人覺得你超敷衍的。
第一名：糖果餅乾
糖果餅乾是許多人買禮物的安全牌，但是收禮的人的感受卻很兩極，有些人說可以吃掉不錯阿！但也有人表示，送到自己不愛吃的很煩，還曾收到即期品。
文章來源：網路溫度計
(中時電子報)
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