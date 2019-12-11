亞洲開發銀行今天公布年度經濟展望更新報告，將亞洲開發中國家今、明年經濟成長預估調降至5.2%，對台灣今、明年經濟成長預估維持不變，分別為2.2%和2.0%。

根據亞銀的報告，台灣2019年第3季經濟成長年增2.9%，較第2季成長2.4%為佳，也優於2018年全年經濟成長2.6%。當中最大貢獻來自淨出口，主要受惠於美中貿易衝突帶來貿易轉向，經濟成長因此增加1.8個百分點。

報告中表示，在政府基礎建設支出、低失業繼續支撐民間消費，出口量逐漸反彈和寬鬆的貨幣政策等帶動下，台灣經濟將維持。

路透社報導，亞洲開發銀行（Asian Development Bank）將亞洲開發中國家今、明年經濟成長，分別自9月預估的5.4%和5.5%向下調降至5.2%。

總部位於馬尼拉的亞銀也將中國2019年和2020年經濟成長預估，分別由9月預估的6.2%和6.0%下調至6.1%和5.8%，主因美中貿易緊張，加上豬肉價格攀升造成消費者支出減少。

亞銀首席經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada）在聲明中表示：「亞洲開發中國家成長率依然穩固，但貿易緊張持續對區域造成衝擊，仍然是長期經濟展望的最大風險。」

「另一方面，通膨在糧食價格上揚帶動下攀升，非洲豬瘟導致豬肉價格大幅上漲。」

亞銀在報告中表示，中國今年第3季經濟成長減緩至6%，減速超乎預期，創下近30年來最慢成長，落在北京政府全年度經濟成長目標區間6.0%至6.5%之間的底部。

亞銀也調降南亞最大經濟體印度今、明年經濟成長，分別由9月預估的6.5%和7.2%降至5.1%和6.5%，主要是非銀行金融機構的流動性吃緊，以及就業成長緩慢所致。

亞銀表示，亞洲開發中國家也面臨糧食價格攀升，並分別將2019年和2020年通膨預估上調至2.8%和3.1%，9月預估的兩年都是2.7%。

(中央社)