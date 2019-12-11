林姓男子和郭姓女子今年3月產下林姓男嬰，林男竟因男嬰吵鬧，不顧僅出生14天，竟毆打其臉部。隔天一早郭發現男嬰死亡，林還試圖掩蓋。郭受不了良心譴責，5個月後告發此事。桃園地檢署偵結，將林依家庭暴力罪傷害致死提起公訴。

檢方調查，今年3月47歲的林姓男子和郭姓女子產下男嬰，3人和林姓表妹一起住在平鎮南豐路上。3月26日凌晨1時許，因男嬰不斷哭鬧，林以手掌毆打林的頭部、額頭。男嬰持續哭鬧下，林居然乾脆毆打男嬰頭部，使男嬰傷重停止哭鬧。

26日早上，郭發現男嬰已經沒有生命跡象，林擔心送醫會有刑責問題，在嬰兒的肚子蓋上紅色符印後，當天由林姓表妹駕車載著2人以及嬰兒回到嘉義老家求助。但林的雙親發現嬰兒明顯死亡，要求兒子將嬰兒送醫。3人又帶著嬰兒屍體回到桃園。

3人將嬰兒送醫時，還謊稱是洗澡時，讓嬰兒摔到澡盆上，才會產生悲劇。檢方相驗時，也發現嬰兒臉部腫脹、瘀傷。雖然3人堅稱是意外，但檢方也懷疑案情不單純。

檢方正準備擴大偵辦時，郭母也受不了良心譴責，8月向嘉義地檢署告發此事。檢方因此趕緊聲押林男獲准。特殊的是，因3人請葬儀社人員處理男嬰後事時，葬儀社人員無意間知道此事，因氣憤難耐，還把林男找到超商，要求林錄下自白影片。

(中時 )