被罰寫悔過書就要已死相逼，有這麼嚴重？大陸一名女高中生因為被老師抓到在廁所偷抽菸，要求罰寫悔過書，沒想到該名高一女學生在寫完報告後，逕自走到走廊邊，自5樓一躍而下。

後來透過監視器畫面，女同學獨自上教學樓5樓，攀上走廊陽台邊緣，一躍而下。（摘自微博）

綜合陸媒報導，此案發生在本月6日，在大陸河南許昌市內一所高中，一名高一女學生（15歲）因在上午8時左右被老師發現在校內廁所抽菸，被老師要求寫悔過書。當女高中生在教師辦公室內寫完悔過報告書後，以上廁所為由，離開辦公室。老師隨後外出查探學生蹤影時，卻發現該名同學已躺在教學樓底下一動也不動。

後來透過監視器畫面，發現女同學獨自上教學樓5樓，攀上走廊陽台邊緣，一躍而下。憾事發生後，校方隨緊急召喚救護單位，全力搶救該名女學生。

在《新浪新聞》微博底下網友留言，「女同學也太玻璃了吧 」、「自己跳樓，換老師要承擔後果，坑人阿」。不過也有網友表示，「又不知道是什麼事成為壓倒女學生的最後一支稻草，可惜現在也不得而知了」。

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