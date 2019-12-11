台中外埔綠能生態園區依營運執行計畫，明年1月業者應取得發電、售電許可。環保局表示，將持續督促業者加速向台電申請，若無法如期完成，將向廠商求償。市民擔憂未來是否加收生廚餘處理費？市長盧秀燕11日說，目前隨水費徵收的廢棄物清除處理費已涵蓋生熟廚餘範疇，市府絕不會再額外加收費用。

前台中市長林佳龍任內推動ROT案興建外埔綠能園區爭議不斷，台中市議會11日市政總質詢，市議員張瀞分、李榮鴻、張廖乃綸、陳政顯持續關注外埔綠能園區的營運狀況，並要求環保局及政風處要謹慎處理。

環保局長吳志超說，契約明年八月就滿3年，市府將檢討合約，修正不合理部分，另外，依據營運計劃書，明年1月若廠商仍未能發電，市府也將求償，而這個月底也會進行第一次營運評估。

盧秀燕說，前市府與ROT廠商簽的契約似乎不夠完善，承諾要幫廠商收生廚餘，許多市民擔心相關處理費轉嫁在水費上；現在一般廢棄物隨水費徵收已包含一般生活垃圾、生熟廚餘、資源回收等，市府不會額外隨水費向市民徵收生廚餘處理費，請市民放心。

環保局強調，外埔綠能生態園區原預計107年8月底就要開始營運，但ROT廠商遲至今年7月才營運；環保局已開罰60萬元，廠商並已完成繳款。日前環保局也針對廠商稻稈氣化發電設備未營運再開罰30萬元，後續將依約持續辦理相關程序。

(中時 )