台中市梧棲區公所行銷在地美食，邀情遊客造訪梧棲老街。（梧棲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區公所卯力行銷在地美食。（梧棲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

2020台灣燈會即將在台中登場，梧棲區公所出動吉祥物「阿海」逛老街，走訪在地美食「海龍小吃店」、「吉城肉圓」以及「台南擔仔麵」，大力行銷燈會，並邀請遊客一起暢遊梧棲老街。

梧棲區區長溫國宏日前帶領公所團隊與吉祥物「阿海」，開開心心逛梧棲老街，行銷2020台灣燈會在台中舉辦，吸引許多梧棲鄉親駐足圍觀。

梧棲區公所表示，第一站走訪「海龍小吃店」，這間不起眼小店，是「海龍」創店50年來根基地，不僅伴隨梧棲人成長，掌廚老板更是梧棲海產界「阿基師」，饕客若不及早訂席，只能隔著廚窗望「海產」興嘆！

第二站來到「吉城肉圓」，小店藏身在老街旁彎沿巷弄裡，純樸老夫婦笑臉迎人， Q彈肉圓在熱鍋中翻滾，香氣四溢令人垂涎三尺；另外，肉羹湯灑上香菜，再切上幾盤拿手小菜，饕客也大飽口福。

「吉城肉圓」正對面即是赫赫有名「台南擔仔麵」，老板三代均能掌廚，全家總動員是客人「服務至上，賓至如歸」最佳保證，炸豆腐、炸蝦巻、海鮮鍋物燙小卷等多樣小吃，滿足大眾的味蕾。

溫國宏說，梧棲位於臨海地區，故以海產為名，歡迎來梧棲品嘗各種不同特色美味小吃，放慢腳步，把梧棲當做您舒活的起站。

(中時 )