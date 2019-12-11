韓國瑜競選辦公室今（11）日召開記者會鎖定經貿議題，國政顧問經濟組召集人林祖嘉指出，台灣陷入包含：無法與國際經濟整合而兩岸關係不佳、數位化新興科技投資創新動能不足等5困境。

台灣至今只有生效8國、7個FTA，佔貿易總額9％，凸顯加入RCEP與CPTPP有迫切性。

林祖嘉還表示，韓國瑜當選後要全力推動自由經濟島，積極申請加入CPTPP與RCEP與其他國家洽簽雙邊FTA、推行「自由貿易經濟特區」，並在確保臺灣主權及經濟安全下，推動兩岸經貿關係正常化，重新協商ECFA。

今天林祖嘉是和韓國瑜競辦總發言人王淺秋、鄭照新於國民黨中央召開「台灣，世界經濟版圖的孤兒！？鎖國蔡英文vs.開放韓國瑜」記者會。

王淺秋質疑，蔡英文只會拿著人民納稅錢跑選舉行程，口口聲聲說國政優先，現實是被數據打臉。「蔡英文除了整天喊口號外，真的有為了國家做事嗎？」相較之下，現況是「鎖國的蔡英文VS.開放的韓國瑜」，台灣經濟不能再讓「空心蔡」惡搞下去。

國政顧問經濟組召集人林祖嘉列舉，台灣面臨的困境，包含：第一，無法與國際經濟整合，兩岸關係不佳，影響台灣經濟。第二，五缺六失影響企業投資意願。第三，數位化新興科技投資創新動能不足。第四，人才高出低進，不利產業升級。第五，企業轉型升級太慢，產業結構調整不易。

林祖嘉進一步提出資料，在RCEP與CPTPP經濟體的比較中，RCEP組成國家的GDP佔全球比重達30.7％、人口數佔全球比重48.6％；而CPTPP組成國家GDP佔全球比重達12.9％、人口數佔全球比重6.9％。

林祖嘉說，而亞洲主要國家洽簽FTA情形，新加坡已生效32國、21個FTA，佔貿易總額76%；韓國已生效51國、14個FTA，佔貿易總額64％；日本已生效16國、14個FTA，佔貿易總額22.7％；中國大陸已生效21國、13個FTA，佔貿易總額33％；但台灣僅已生效8國、7個FTA，佔貿易總額9％，加入RCEP與CPTPP才可重新再造台灣產業競爭力。

林祖嘉強調，韓國瑜對經濟產業政策提出之主張為建設自由開放的經貿環境，因此韓國瑜當選將積極申請加入CPTPP與RCEP與其他國家洽簽雙邊FTA；推行「自由貿易經濟特區」，發展台灣成為「自由經濟島」；在確保臺灣主權及經濟安全下，推動兩岸經貿關係正常化，重新協商ECFA。

王淺秋強調，現在有必要讓財經政策回歸專業判斷，以落實政策穩定、透明與可預測。更要改善投資環境，提供適當租稅優惠，吸引海外臺商與國際企業來臺投資，如此才能將台灣經濟導回正軌。

(工商 )