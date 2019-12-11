袁詠儀回應兒子緋聞。（圖／翻攝自微博娛樂微博）

演藝圈銀色夫妻張智霖和袁詠儀結婚18年，育有13歲帥兒「魔童」，近日魔童被港媒報導，疑似情竇初開和一名長髮妹約會，稍早袁詠儀親自開腔幫兒子澄清緋聞，尷尬說報導中的「長髮女」其實是男兒身，還搞笑說：「這事承包了整晚的笑點」。

13歲的魔童遺傳了父母親的好基因，不僅五官精緻，還有一雙招牌電眼，最近有媒體拍到魔童私下和朋友聚會，形容對方也是大眼長髮美女，稱魔童在公園裡緊貼女方。袁詠儀則親自出面，透露傳達兒子回應：「那位長髮的小孩是男兒身」。

袁詠儀還說，兒子爆出緋聞，但對象其實是男生這事讓全家笑了一整晚，魔童也在IG說自己要澄清沒跟這位男生朋友約會，「我有很多長頭髮的朋友」，烏龍緋聞太爆笑，其他網友則說：「誰說男孩子和男孩子就不能有緋聞了」、「狗仔都盯上魔童了」、「男孩子和男孩子也能很幸福（不是）」、「這個緋聞讓人很吃驚」。

(中時電子報)