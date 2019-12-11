雲朗觀光集團旗下雲品國際（2748）受惠傳統旺季到來，2019年11月合併營收雙位數「雙升」、以2.23億元站上今年高峰，第四季旺季營運動能可期。同時，公司也宣布正式接手桃園頂級婚宴會館「皇家薇庭」委託經營管理，持續擴大館外餐飲事業版圖。

雲品受第三季營運落底影響，股價自11月中走跌，9日下探49.25元、創近3年波段低點。在事業版圖擴大、第四季旺季動能看俏下，今日股價止跌回升，開高後穩揚近1％，午盤後漲勢轉強，最高上漲2.83％至50.9元，位居觀光族群漲勢前段班。

雲品2019年11月自結合併營收2.23億元，較10月2.01億元成長11.17％、較去年同期1.95億元成長14.32％，改寫同期新高、歷史第4高，並站上今年高點。累計1～11月合併營收21.36億元，較去年同期14.51億元成長47.15％，續創歷史新高。

雲品表示，受惠傳統旺季到來，旗下住房、館外餐飲業務同步轉強。在強化硬體設備、菜單升級、業務團隊調整、人員專業培訓與集團資源整合等多面向進擊下，日月潭雲品及台北君品酒店11月住房率均逾85％，並看好本季住房將持續暢旺。

而聚焦中高端宴會市場的「頤品」及「頤璽」品牌，透過多元宴會活動接單策略，帶動11月承辦婚宴、工商團體活動、尾牙春酒等訂單量提升，並推升外燴訂單需求較去年明顯增加，有助於推動館外餐飲事業多角化布局與旗下品牌整合綜效。

雲品積極推動「君品Collection」婚宴平台，強化多元宴會接單能力，滿足客製化宴會管理需求，配合同步優化業務接單策略帶動訂單成交率，目前接單能見度已達2021年首季。隨著承辦宴會量擴大，「君品Collection」占館外餐飲事業比重可望同步攀升，增添營運動能。

同時，雲品持續擴大館外餐飲事業多角化版圖，宣布正式接手桃園頂級婚宴會館「皇家薇庭」委託經營管理，成為國內首家宴會事業代營運首例。公司表示，將透過零資產、純管理模式延伸集團餐飲優勢，落實管理財的競爭策略。

展望後市，新北環狀線捷運預計年底營運開通，將橫跨新店、中和、板橋及新莊地區，雲品旗下頤品新店北新館、新莊晶冠館及頤璽分別位於起訖站，可望受惠通車效益帶動宴會接單動能。集團對此亦祭出優惠專案，盼在婚宴市場盤整期中增添訂席接單動能。

同時，雲品持續強化升級日月潭雲品、台北君品酒店的客房服務及餐飲菜色，提升網路線上訂房系統訂單比重，以優化住宿客群、維持穩定高住房率表現，並盼進一步增加平均房價空間，看好旗下住房、館外餐飲業務動能帶動未來營運成長可期。

(時報資訊)