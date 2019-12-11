華為消費者業務CEO余承東近日在微博分享了華為手機不為人知的內幕，他說，當年華為差點放棄了這項業務。

余承東表示，8年前，華為的消費者業務規模還很小，那時公司甚至想終止這些業務，因為當時他們做的是低端的貼牌產品，給用戶帶來的體驗非常差，後來他們決定放手一搏，放棄低端貼牌，走向自主研發的中高端道路。經過多年在技術創新和全球業務上的精心布局，華為的產品和服務經受住市場的考驗，他們相信只有不斷創新，才能在市場競爭中立於不敗之地。

消費者業務是華為三大業務之一，其產品全面覆蓋智慧手機、筆記型電腦和平板電腦、穿戴裝置、行動寬頻終端、家庭終端和消費者雲等。

華為近來受到美國制裁所苦，Google停止授權華為GMS，使得華為發展自有作業系統「鴻蒙」，其動向備受外界關注。華為消費者業務軟體部總裁王成錄8日透露，2020年華為除了手機、平板和電腦，其他終端產品將全數搭載鴻蒙系統，並在全球同步推動。

(中時電子報)