標準普爾全球評級、台灣子公司中華信評雙雙示警，最新升級的關稅戰，恐會打亂全球電子業的供應鏈，並升高企業成本負擔，同時還會減緩對於新興技術需求的成長。

中華信評企業評等分析師許立德指出，台灣科技業面臨進一步加徵關稅的潛在影響，所幸由中華信評授評的九成以上台灣企業與金融機構，評等信用展望在未來12個月間可望維持穩定，但仍需關注約有5％的受評企業信用結構將會微幅轉弱。

中華信評今天發布「懸宕的貿易緊張局勢升高了台灣企業的信用風險」報告中指出，由於關稅爭端及協議進度充滿不確定性，緊張局勢何時緩解？緩解之後出口又何時可以恢復增長？等等諸多問題難有答案，因此企業部門恐難以避免出現某種程度的信用惡化狀況。

許立德指出，台灣因政府鼓勵台商回流投資，企業把部份價值鏈帶回台灣，台灣2019年的經濟成長仍保持在相對穩定的水準，標普的最新全球經濟預測報告，已同步將台灣今、明年的經濟成長率，上調至2.5％、2.4％，均為亞洲四小龍之冠。

(工商 )