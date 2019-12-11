針對外交部召警阻攔藍委陳情，國民黨副秘書長蔡正元今天在臉書接連發文，指外交部長吳釗燮招來500多名警察，關起外交部大門，阻擾9名立委和議員進入外交部，痛批吳釗燮打壓國會監督權、破壞民主機制，罪惡重大，並指吳有破壞民主機制、逼死外交官蘇啟誠、涉嫌製造假共諜等「三大罪」，且與謝長廷、楊蕙如是逼死蘇啟誠的結夥共犯。

蔡正元說，吳第一大罪「破壞民主機制」：立委擁有憲法權力監督吳釗燮，預約吳釗燮會面，吳釗燮卻招來數百名警察阻擾立法委員進入外交部，甚至招至立委受傷送醫。吳釗燮無視國會監督權，知憲毀憲，破壞民主機制，罪大惡極。

第二大罪「逼死外交官蘇啟誠」：謝長廷為自己卸責，推罪給蘇啟誠楊蕙如發動網軍攻擊蘇啟誠；吳釗燮不辨黑白，把蘇啟誠績效考為丙等，強迫蘇啟誠寫下，自我羞辱的檢討書，還配合謝長廷召集批鬥蘇啟誠的檢討會，導至蘇啟誠在批鬥會前不堪受辱自殺明志。謝長廷、楊蕙如、吳釗燮可說是逼死蘇啟誠的結夥共犯。

第三大罪「 涉嫌製造假共諜」：澳洲出現假共諜王立強誣指韓國瑜和國民黨，炒作假共諜案的澳洲媒體，出現吳釗燮的副手與假共諜同步出現的節目；在澳洲製造假共諜回銷台灣抹紅抹黑藍營，吳釗燮的嫌疑角色不能排除。

(中時 )