「台中市蝙蝠洞登山步道第一期工程」完工後，觀光旅遊局展開第二期規劃。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

「台中市蝙蝠洞登山步道第一期工程」完工後，台中市政府觀光旅遊局展開第二期規劃，今年編列1500萬元預算推動「台中市蝙蝠洞延伸步道建置工程(第二期)」，將蝙蝠洞登山步道延伸至既有蝙蝠洞風景區，與既有道路、人行步道系統構成一環狀生態路線，沿路可看見各種鳥類昆蟲，生態景觀相當豐富。

觀旅局長林筱淇表示，二期工程預計12月13日開工，109年6月完工，為維護民眾安全，將封閉第一期步道的跨越鐵橋至末端的觀景平台，屆時將設警示圍欄並張貼公告，其餘未封閉路段仍可正常通行，呼籲民眾依現場指示通行。

觀旅局指出，太平區蝙蝠洞延伸步道位於頭汴坑溪的溪谷之間，沿著136市道長龍路經過護國清涼寺即可到達，入口處有一座百蝠吊橋，經過吊橋後即可到達蝙蝠洞登山步道登山口，過了第一期終點觀景平台即可到達蝙蝠洞延伸步道

觀旅局表示，第二期延伸步道從第一期工程終點觀景平台開始，經過跨越番寮溪的繩索橋，穿越竹林接回136市道到達蝙蝠洞風景區總長460公尺，與第一期步道及既有道路形成一環狀路線，總長880公尺，爬完步道後沿著136市道往清涼寺方向可到達草嶺登山步道及楓仔林登山步道再次登山挑戰，相當適合民眾登山健行一日遊。

(中時 )