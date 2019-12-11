蔡易餘宣傳車拆布條影片曝光 媽媽盟喊告

近日嘉義縣海區沿路有人掛上「ㄟ慘！蔡易餘提案強推同婚通過」、「阮想要抱孫！」等字眼的布條，昨10日下午警方攔查一輛民進黨第1選區立委參選蔡易餘宣傳車，在車上起出20多條布條。隨後蔡易餘就透過臉書發聲，指布條是黑函，呼籲大家一起拆除交給總部，今11日台灣全國媽媽護家護兒聯盟嘉義代表與委任律師裘佩恩出面，指布條就是媽媽盟掛的，不是黑函，要求蔡易餘3日內道歉，否則就正式提告。

近日署名「台灣媽媽盟」、「台灣海邊家長聯盟」、「海邊新住民聯盟」的布條掛在路上，直指蔡易餘強推同婚通過，昨傳出警方在宣傳車上找出相關布條後，蔡易餘在臉書公布自拍影片，指他去內政部查這3個聯盟都不存在，所以「這就是黑函」，呼籲大家看到就拆下來拿來總部，他們會先保管，等人來領；此外，他還疾呼，有人想利用同婚議題，企圖在選舉中賺取選舉紅利，想批評又不敢公開，怕在網路上見光死，有勇氣的話就公開辯論。

今台灣媽媽盟嘉義代表指出，懸掛的布條是台灣全國媽媽護家護兒聯盟總部提供，600條都會掛在嘉縣海區，澄清他們沒有用全名，是因為全名很長，且他們2017年就曾針對不當教材到嘉義縣議會陳情，不至於查不出來，因上次公投，嘉義已有16萬張選票表達嘉義不適合同婚的立場，所以才會懸掛布條是提醒蔡易餘，認為蔡易餘如果行得正，坐得正，何必剪布條？強調台灣是法治國家，被立法委員用如此粗暴行為對待，我們非常傷心，強烈主張下架同婚立委。

本身也是安定力量不分區立委參選人裘佩恩也說，布條不是黑函，上頭有署名，只要蔡易餘做點功課就知道，指布條被拆是法律問題不是選舉問題，呼籲蔡易餘不要因為自己選情有問題就賴給選舉，重申媽媽盟的志工從頭到尾不屬於任何政黨，蔡易餘如果要找人辯論，找他就可以，並限蔡易餘3日內道歉，不道歉就提出公訴。

協助開記者會的藍營縣議員李國勝和詹琬蓁則批蔡易餘明目張膽，目無法紀，媽媽盟只是表達不同的聲音，「幹嘛怕人家掛布條？」，根本是開民主倒車。

安定力量不分區立委參選人裘佩恩限蔡易餘3日內道歉，不道歉就提出公訴。（呂妍庭攝）

台灣全國媽媽護家護兒聯盟嘉義代表與委任律師裘佩恩11日在嘉義縣議員李國勝、詹琬蓁陪同下開記者會。（呂妍庭攝）

嘉義縣議員李國勝（右）、詹琬蓁（左）指蔡易餘的作法是開民主倒車。（呂妍庭攝）

(中時 )