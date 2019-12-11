台北市長柯文哲11日中午接受台灣藝術台「新聞噹噹噹」專訪，談到2020總統大選，柯說，他有跟鴻海創辦人郭台銘講「你選，我全軍都全力支持；但「我選你不會全力支持我」，並說他若選，會跟國民黨總統參選人韓國瑜一起都被罵，而他這次沒選對韓傷害大，因為最大的道德正當性不見。

柯文哲說，他跟郭講過，「你選，我全軍全力支持你；我選，你不會全力支持我，力量不會出來」，因為他是革命家、有理念型，郭比較會精算，個性不一樣，但他本來就沒打算要選，而是在找第三勢力誰要選，政治還是要講誠信。

柯文哲也說，他不選，對韓國瑜最大的傷害是，道德正當性不見，他若跟韓都選，那2人都被罵(柯也有市長任期未結束的問題)，所以他自己沒選，對韓傷害大。

柯說，他很清楚知道自己的力量，連任有5％優勢，像他2018年選前6個月贏國民黨丁守中8至11％，但後來快掛掉，因為藍綠各占4％，所以掉8％；2014年選前20天贏國民黨連勝文22％，最後國民黨動員，他只贏17％；所以要清楚面對數據，不要老想有機會贏，要想選輸會對台灣的破壞是什麼。

針對郭台銘在民眾黨、親民黨的不分區立委名單壓雙寶，是否關係生變？柯說，這不能怪郭，郭給他的推薦名單有7人，他只挑1人，因為只有高虹安這種高科技、大數據的年輕人，他沒有，所以剩下的郭拿去「轉賣」，是郭的權利，若郭說「會撿我剩下的給親民黨，我會考慮想一下」，郭也沒不對，郭是全世界最大製造商，沒理由代理商只找一家。

柯文哲還說，郭找他說把排第3的高虹安跟第5的蔡壁如的名次對換，他說算了，善意比精算重要，政治要長長久久，不要短期利益犧牲長期利益，他都跟高講了，何必失信這位小女孩？做生意無法百分百賺錢，有輸有贏，不需要算這麼精，他現在有17名區域立委參選人，郭願意站台幾個，他就賺到，不會因為不站幾個就通通不給站。

「郭台銘對國民黨區域立委也有出錢。」柯文哲說，郭的國民黨朋友太多，每個人都按照最大利益去追求，郭每個動作都合理，多找幾家代理商，所以他若要獨家代理、要有本事，做生意的搭檔要有合理的期望。

(中時 )