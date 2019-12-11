台南曾文家商廣告科11日舉辦畢業成果展，展示多樣化作品。（劉秀芬攝）

台南曾文家商廣告科11日舉辦畢業成果展，學生陳姿諭等人幫華山基金會設計的廣告，除了拍攝紀錄片外，也設計出明信片等商品，希望華山基金會募款的路上不孤單。而有同學看完紀錄片後，相當感動，直說讓他想要回家陪奶奶了。

曾文家商廣告科於11到13日在校內圖資大樓舉辦一年一度的畢業成果展，以「oh my god」為概念，作為這次成果展的主題，由廣告科的同學在高中時期的最後一年同心協力完成畢業製作。

學生表示，主題取名叫「喔麥尬」的原因，是希望能夠呈現製作專題的過程中所遇到的各種狀況，包括開心的、傷心的、生氣的各種情緒等。此外，也希望來賓看到同學們的專題成果能感到驚奇、驚訝。

由陳姿諭、侯佩妤、李暄翊、陳筱惠、方姿雯組成的團隊，以華山基金會陪伴獨老為主題，利用時間探視獨老了解她們的內心世界，拍成「小手牽老手」紀錄片，製成明信片、環保袋、衣服等義賣商品，希望對基金會與獨老有所幫助。

此次成果展展出內容包含了手動立體書、漫畫、明信片、紀錄片、婚禮企劃、造形燈具等多樣內容，同學學弟妹們也互相觀摩，有人看完陪伴獨老紀錄片後，眼淚在眼眶中打轉，更了解到「陪伴是最好的溫度」，要回家好好陪伴爺爺奶奶。

(中時 )