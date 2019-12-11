因拆除台灣媽媽盟的布條被要求公開道歉，民進黨嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘態度強硬，指布條非符合法規的選舉布條，又懸掛在公共場所，他是當環保志工先行拆除保管，不是竊盜，也不是毀損。他更懷疑台灣全國媽媽護家護兒聯盟的帳號被盜用，奉勸對手要有guts，不要躲在人家的背後汙衊別人，賺自己的選舉紅利。

蔡易餘拿出法規解釋，「ㄟ慘！蔡易餘提案強推同婚通過」、「阮想要抱孫！」布條不符法規，很明顯不是合格競選廣告物，且台灣媽媽盟等3個組織內政部都查不到，很明顯是黑函廣告，又放在公眾地方，非私人場所，「我們是在當環保志工」，你不要的東西亂放，我們去撿，並沒有涉及竊盜，「檢察官要查就要傳我」，如果告我竊盜，我會反告誣告。

蔡易餘並拿出新聞稿佐證，指台灣媽媽盟立場是贊成用專法保障同志的權利問題，跟後來通過用專法保障是一致的，嚴重懷疑媽媽盟的被盜帳號？結果盜帳號的人又沒有搞清楚人家媽媽盟的立場。

蔡易餘更奉勸對手，應交待清楚和選舉廣告物及3個落款團體的關係和出資行為，嗆出什麼文宣就要落名，如果對同婚意見或不滿，就來辯論，「要勇敢說出自己的立場」，不要躲在人家的背後汙衊別人，賺自己的選舉紅利，或用不實的資訊誤導民眾，讓民眾對同性戀更加仇視。

(中時 )