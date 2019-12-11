星宇航空將於1月23日首航澳門，外界關切的機票價格今(11)日曝光了。星宇早先表示，因為首航離春節期間很近，不會推出特別價惠的價格。不過，星宇航空粉絲團公開首航團價格，4天3夜澳門機加酒行程12,400元，讓網友驚喜大喊「想訂了」。

星宇航空昨拿到交通部的營軍執照，將於1月23日首航澳門。星宇粉絲團公布旅行社的首航團報價，澳門機加酒4天3夜行程為12,400元，其中包括四天三夜酒店住宿、來回機票一張，以及旅遊意外責任險200萬等保險。對此，網友反應正面，「這個讚」、「想訂了」、「真的假的，過年這樣，衝一波了啦」。

從粉絲團公布的行事曆價格表可發現，星宇飛澳門的價格帶最高17,100元到最低7,000元有找，而首航適逢農曆過年價格為12,400元，春節過後則調降為6,900元到8,300元。

星宇預計明年首航當天飛3個點；其中，澳門有3個航班來回，越南峴港有2航班來回，馬來西亞檳城因飛機要過夜，當天只飛1個來回航班。

(中時電子報)