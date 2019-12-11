公館國小學童用輕黏土做冰淇淋。（陳淑娥攝）

弘光文創師生將藝展帶到公館國小，老師解說創作媒材。（陳淑娥攝）

弘光科大文化創意產業系師生於沙鹿區公館國小校慶期間，前往校園帶領小朋友進行輕黏土實作體驗，學童發揮想像力做出五花八門的創意冰棒，反應熱烈3場均爆滿；同時也在國小藝廊展出系上學生創作，運用所學落實大學共辦創生理念。

文創系助理教授江佳玲表示，清水公館國小93周年校慶期間，校長鄭營麟提供學校藝廊空間，讓弘光藝術中心辦展覽，因此，和藝術中心組員賴慧雯及4位文創系學生前往佈展，舉辦「藝象-弘光創作工坊成果展」，展出大學生創作藍染、陶藝、金工與油畫作品。

通識中心講師林恩順也開課上3場輕黏土體驗課程，每一場輕黏土體驗課程前，老師先跟小朋友解說展覽作品的媒材，讓他們了解每個作品怎麼製作，接著再讓他們盡情發揮，連續3場活動大爆滿，共有近百位學童參加。

文創系大一學生陳巧佩說，親自佈展學得更多，課堂上老師沒教的都能提早學到，例如如何找到展場入口主視覺牆，佈置時注意展品錯落有致、顏色對比等，讓她「學中做、做中學」，另外帶著學童做黏土，可以學習掌握活動氣氛，從旁輔助看到很多孩裡的獨特點子，這是相互學習的機會。

大一生陳熹指出，幫忙佈展讓他體會，空間只要經過作品裝飾和佈置，也能提升它的的質感和藝文氣息。另外，大三生林儀嘉、莊雅茹則說，公館國小的小朋友們很熱情，很用心發揮想像力製作屬於自己的冰淇淋作品，讓他們在一旁看了覺得很療癒，也度過充實的一天，收穫滿滿。

五年級學生陳立宸表示，做輕黏土很好玩，創造自己的想像力，「作品要帶回家讓爸媽欣賞，也要貼在冰箱上，自己也要買一點黏土回來做，讓家裡更多采多姿。」

(中時 )