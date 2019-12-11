本名「謝伊琪」的凌威威，二○一○年考上台藝大美術系研究所在職專班，並經營畫室教畫。畢業後，她除了在台北舉辦油畫個展，還受邀代表台灣到巴黎參展，接著到大陸上海、香港開畫展；國立臺灣美術館曾買下凌威威的畫作收藏，近來她還與時尚品牌合作，在藝術圈小有名氣。

凌威威表示，她和岳子樓去年初開始交往，半年後閃婚，她原希望先訂婚、三年後再結婚，不料岳子樓的媽媽，為了想替罹患鼻咽癌的妹妹沖喜，便向兩人催婚。為愛昏了頭的凌威威，爽快答應婚事，自己的媽媽卻氣到與她斷絕母女關係，直到傳出婚變消息，母女情才逐漸回溫。只是凌威威去年賣畫存下的新台幣一百五十萬元，全數交給岳子樓投資餐廳，至今血本無歸，讓她相當無奈。

後凌威威和媽媽的關係逐漸降至冰點，直到岳子樓失聯，母女關係逐漸才破冰。（圖／翻攝自凌威威臉書）

篤信神明的凌威威透露，行天宮的恩主公一路見證她的婚事，婚前她帶岳子樓去求籤，虔誠的她不見聖筊就不簽字。婚姻觸礁前，凌威威也帶老公去求籤，祈求指點迷津。如今為了離婚，凌威威在神明的指示下，將原藝名凌「葳」威改為凌「威」威，除了祈求斬草除根，更期待正緣儘快出現。

(中時電子報)