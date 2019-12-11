謝忻與「浩角翔起」成員阿翔當街激吻遭活逮，之後道歉停工，直到10月份才復工，比起阿翔的際遇，謝忻的回歸之路艱難許多，而她日前終於接到主持邀約，跟乃哥合作新節目，昨被周刊爆出才播三集就腰斬，理由是金主撤資，然面對不順利，謝忻用曬辣照來突破困境，今曝光全新運動照，無論尺度或取景角度都有小心機，「上下齊露」非常性感。

謝忻心情不受影響，曬辣照突破尺度。(翻攝自謝忻IG)

謝忻好不容易重掌主持棒，沒想到與綜藝大哥徐乃麟合作的新節目卻早早腰斬，據《自由時報》報導，其經紀公司坦承月初收到暫時停錄的通知，不過獲悉的廠商說法是節目內容方面還有需要跟製作單位溝通協調的地方，而謝忻也覺得可惜，而不僅如此，還傳出哈孝遠辦喜宴，發了帖子給她跟阿翔，然經紀公司戒慎恐懼，避免兩人同台又掀波瀾，因此嚴禁阿翔出席。

而謝忻即使復出之路不順，然仍打起精神，甚至走出另外的道路，近來大打性感風，今又貼辣照，展先全新的露出部位，照片中她穿上運動小可愛搭配短褲裙，在鏡子前面做側棒式，露出平坦結實腹肌與美腿，美胸也呼之欲出，更神的是，鏡子反射出她的背影，激露渾圓屁股蛋，謝忻隨性感照寫下：「那就撐住!」，似乎在為自己打氣，保持心情平靜。

(中時電子報)