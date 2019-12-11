歹徒GG吧！淡水警防搶演練 360度環景蒐證無死角。（淡水分局提供／戴上容新北傳真）

年節將至，民眾到銀行提領鈔票，遭搶風險增加，為加強金融、銀行防衛意識，淡水警分局10日上午10時與淡水第一信用合作社共同合作實施「聯合攔截圍捕實警演練」，精妙、仿真的實況演練，讓一旁民眾直呼「太逼真！」

淡水警分局於淡水第一信用合作社水碓分社進行「攔截圍捕實警演練」，由員警扮演一對鴛鴦搶匪持槍進入銀行內，控制警衛並對行員大吼「把錢交出來！」，得手後倉皇開小客車，從自中山北路往石門方向逃逸，警方獲報隨即啟動攔截圍捕，另透過市警局最新科技「車牌辨識系統」、「智慧分析決策資源系統」掌握搶匪動向，最後在金山白沙灣附近攔獲犯嫌並壓制在地，演練過程圓滿順利。

淡水分局表示，防搶演練首次啟用360度環景攝影機，結合金山分局實施口袋戰術，迫使歹徒棄械投降，在蒐證無死角下，藉由演練方式提升員警應變能力、金融行員、保全人員的警覺心，強化執勤員警對於搶案、重大刑案應變能力，向民眾展現打擊犯罪決心與能力。

(中時 )