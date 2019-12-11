選戰剩下一個月，藍綠陣營廝殺到連「戰袍」也不放過，兩大黨皆以飛行夾克為戰袍，連到底誰先上架、誰學誰都成為話題，接下來還要比誰的戰袍搶手，民進黨第一波募款小物《護國保台，為民主而戰》飛行夾克，黨中央明天晚間開賣。

不過相較國民黨的戰袍，正副總統參選人參選韓國瑜與張善政，都跟黨內輔選幹部一樣穿著造勢、拉票，但是民進黨因為蔡英文競選總部也出了另一款競選外套，正副總統參選人蔡英文與賴清德除了全代會那天，多半時間都還是穿著競總的外套，而非黨中央製作的飛行夾克。

民進黨宣布，第一波募款小物「護國保台 為民主而戰」飛行夾克，將在12日20時20分上線，只要捐款新台幣2020元，就回饋一件。

強調這次選舉，把飛行外套做成戰袍的，民進黨才是始祖，今年9月28日黨慶推出以來，民進黨詢問度破表；尤其是黨主席卓榮泰，不管天氣多麽炎熱，都穿著飛行夾克「趴趴走」。

民進黨表示，戰袍設計靈感來自經典MA-1飛行外套的飛行夾克，全程MIT在地工廠製造，機能性布料是台灣紡織業的驕傲，防風、透氣、防潑水，寒冬裡更是民進黨中央「護國保台」助選團的禦寒必備外套。

至於到底好不好穿？民進黨要大家去問，每天都在外跑透透助選的卓榮泰主席就知道。

對於有人說，民進黨募款推飛行外套是學韓國瑜？民進黨發言人李晏榕表示，令人無比傻眼，民進黨今年928黨慶就已經集體穿上「台灣廠商」訂製的飛行夾克，象徵全黨就戰鬥位置，啟動選戰模式，背章也用老鷹及玉山，象徵總統蔡英文翱翔保護台灣領空，飛行夾克推出後，詢問十分熱烈，這是2個月前的新聞。

民進黨飛行夾克開賣，12日20時20分鎖定民主進步黨官方臉書。

＃2020大選 ＃募款小物＃飛行夾克 ＃民進黨

(中時 )