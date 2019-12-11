今年入冬首波大陸冷氣團上週來襲並夾帶雨水，讓露宿在外的街友強烈感受到寒流的威力，台中市政府社會局辦理夜間低溫關懷活動，巡訪台中各街頭、公園、地下道及舊火車站前廣場，發送睡袋、毛帽及襪子等禦寒物資，未來如氣溫降至12度以下，將立即結合協力單位開設臨時避寒收容，避免街友在街頭受凍，此外，也將持續透過以密集外展訪視服務，掌握街友動態並提供關懷服務。

社會局表示，台中市列冊街友有241人，其中，街友多分布在中區、東區等地，以台中火車站鄰近區域為密集查訪熱點，為了就近關懷及輔導街友，市府於107年在南區合作街6號設立社會救助站，提供休憩、就業與福利諮詢以及沐浴、物資領用等服務，並結合周遭民間協力團體，依街友屬性及需求，連結短期庇護安置、餐食、沐浴、醫療等相關福利服務。

社會局指出，為提供遊民朋友更完善、健全的服務，市府除訂定「台中市遊民安置輔導自治條例」，針對公共場所棲宿可能衍生環境衛生、社會治安等疑慮問題，也結合市府各場地管理單位，跨部門不定期辦理會勘及提供服務，以維護市民權益，同時輔導、照顧街友。

像是自12月起，由中區公所協同社會局、警察局、環保局、勞工局、建設局、台鐵台中站及鐵路警察局台中分局等單位前往火車站周邊，進行假日及不定期巡訪關懷工作，提供街友即時訪視慰問及處置，貼近民眾需求，也維護市中心街道整潔，讓臺中市更加美好。

社會局強調，街友的存在為各國都市所存在的社會現象，加上困於家庭失和、生活問題、身體狀況、就業條件不佳等多重因素，更需要長期陪伴與適當輔導，另針對街友棲宿現象，市府也不宜僅以驅離、勸離等消極方式解決，應以外展訪視與社工服務雙軌介入，透過醫療、就業、居住服務等協助，幫助遊民穩定生活、邁向自立。

(中時 )