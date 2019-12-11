桃園市立委第六選區選情火熱，日前立委陳學聖競選總部成立時，發放文宣指立委趙正宇背叛國民黨、加入民進黨運作。競選團隊還有人員在Line群組傳送圖片，指趙是逆賊。趙11日委託律師提出加重毀謗、意圖使人不當選、公然侮辱告訴。

趙正宇委任律師許子豪指出，日前陳學聖的文宣中，寫到前黨員趙正宇4年前背叛國民黨，投靠民進黨而選上立委。這次選舉還光明正大與民進黨站在一起，當民進黨軍公教年金時，趙正宇沒有為各位同志前輩說任何話，辜負了國民黨和各位。此外陳的競選團隊楊姓成員，也在Line群組傳送圖片，指趙是逆賊。因此趙團隊對陳學聖、楊男提出告訴。

許子豪說，趙原本是國民黨成員，因為內部問題，被刪除黨籍。但趙沒有背叛國民黨，也未加入民進黨運作。從頭到尾，趙也沒主張刪除年金，甚至在部分年金法案中，也主張恢復年金。在相關立法院會期，都有明確記載。

趙正宇強調，自己無黨無派，一直都為民眾服務，卻遭到對手這樣的攻擊，才會提出告訴，希望維持正常的選舉。

陳學聖則回應，小英競選總部就能看見總統參選人蔡英文、桃園市長鄭文燦、趙正宇一起的看板，對國民黨而言，他也是背叛國民黨。至於競選團隊所傳照片，是藍營支持者製作，楊只是轉傳而已。

(中時 )