根據ESPN記者傑夫．佩森（Jeff Passon）今（11）日指出，前太空人隊巨投寇爾已與洋基隊達成加盟共識，價碼高達9年3.24億美元，平均年薪高達3600萬美元，合約總值折合新台幣將近100億（99.6億）元，創下個人最高平均年薪與投手最高總值合約紀錄，大聯盟官網隨後也報導了這項訊息。

昨天國民隊才以7年2.45億美元的天價與「天才小史」史崔斯柏格續約，平均年薪3500萬美元，創下大聯盟投手最高紀錄；但只維持1天而已，這一紀錄就被寇爾打破。

不過大聯盟史上最大的合約仍由天使隊卓奧特保持，今年3月他與老東家天使隊續約，價碼是12年4億2650萬美元，平均年薪約3554萬美元。其次是費城人隊哈波，去年他簽下一紙13年3.3億美元的大型合約，超過洋基隊史坦頓的13年3.25億美元。

寇爾的合約總值雖僅排名第4位，但平均年薪3600萬美元卻遠高於哈波、史坦頓，也和略高於奧特，躍居大聯盟第1位，符合洋基隊先前所宣稱的創歷史紀錄合約。

(中時 )