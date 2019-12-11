台中第五選區立委參選人莊競程其妻方新慧被封為最甜美的助選員，最近她請婚假為夫婿到街頭拜票，照片一上傳莊競程臉書，3天按讚數破萬，人氣直逼網紅。（截至莊競程臉書／台中馮惠宜傳真）

這裏也有加分姐！台中第五選區立委參選人莊競程新人挑戰綠營艱困選區，年輕的他其妻方新慧也成為最甜美的助選員，日前才完成結婚登記的倆人，最近她請婚假為夫婿到街頭拜票，照片一上傳莊競程臉書，3天按讚數破萬，人氣直逼網紅，甚至有網友留言直指這才是台版加分姐。

民進黨北北屯區參選人莊競程的新婚妻子方心慧是心理評估師，和莊競程認識是在台中榮總的高齡醫學中心，當時她擔任老年失智及憂鬱的心理評估師，而莊競程則是在進行大腦檢測的研究。事實上，他們在今年3月間就已經辦完喜宴了，但是因為安排婚假的關係，原本打算在暑假期間辦理登記，但是隨後莊競程就被民進黨徵召參選北北屯區的立委選舉，所以只好利用選舉拜票的空檔，抽空到戶政事務所辦理結婚登記。

隨著選戰愈來愈近，方心慧為陪伴丈夫，她總是一大早就開始一天的拜票行程，首先是站在路口和上班、上課的民眾揮手拉票；隨後參加總部舉辦的活動，和支持群眾互動。

中午則是參加不同的喜宴及餐會拜票。晚上還要跟著垃圾車，向出門倒垃圾的民眾拉票。有時從早上6點出門，一直到晚上10點才會回到家，雖然累，但是方心慧卻永遠面帶甜美的笑容。很多民眾看到她，都被她那甜甜的笑容所融化了，「這一票一定要去投」，還有許多小朋友看到她，都會稱讚一聲「漂亮姊姊」；也有人要求合照。儼然成為莊競程的最佳助選員。

莊競程是台大醫工博士，現任交大助理教授的莊競程表示，因為他參加選舉，所以讓蜜月假期只能在北北屯度過，對太太感到相當抱歉，也感謝她願意陪伴他一起選舉。等到選完後，一定會好好的補償她。

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(中時 )